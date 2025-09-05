Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Hasan Eriş (65), bahçesinde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Ferizli Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde kestiği ağaç Hasan Eriş'in üzerine devrildi.

Eriş'in, ağacın altında kaldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan Eriş, ambulansla Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Eriş, yaşamını yitirdi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

