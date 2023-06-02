Yaşlı adam hem kızının hem torununun cesedinin başında oturuyor. İşte savaşın hazin fotoğrafı

Rus ordusunun Kiev’e düzenlediği saldırıda kızını ve torununu kaybeden dedenin fotoğrafı görenleri hüzne boğdu.

Yaşlı adam hem kızının hem torununun cesedinin başında oturuyor. İşte savaşın hazin fotoğrafı

Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Gazeteci Gülsüm Khalilova’nın bölgeden çektiği fotoğraf görenleri hüzünlendirdi.

Fotoğrafta, bir dede, Rus roket saldırısı sonucu annesiyle birlikte hayatını kaybeden 9 yaşındaki torununun cesedinin başında bekliyor.

roket-saldirisi.jpg

fxkpzlpwyaavgpt.jpg

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Rusların gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenlediğini ve 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde çocukları öldürdüğünü belirtti.

Rusya'nın saldırıda seyir ve balistik füzeleri kullandığını aktaran Popko, "Tespit edilen tüm hava hedefleri, savunma kuvvetlerimiz ve araçlarımızla imha edilmiştir." ifadesini kullandı.

Popko, füze parçalarının can kayıplarına ve yıkıma neden olduğunu belirterek, "Başkentin Desna ilçesinde parçalar bir polikliniğe ve yanındaki çok katlı bir binaya düştü. Bunun sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 10'a yakın kişi yaralandı. En kötüsü de ölenler arasında 2 çocuğun olmasıdır." diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe Başkanlığı baskısı: Yeter artık bırak
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe Başkanlığı baskısı: Yeter artık bırak
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Jesus'un 10 milyon dolarlık büyük sırrını Şansal Büyüka Yeniçağ'a açıkladı
Jesus'un 10 milyon dolarlık büyük sırrını Şansal Büyüka Yeniçağ'a açıkladı
Son Haberler
Meteoroloji'den 7 ile uyarı geldi! Yarın sabah çok kuvvetli geliyor Güncel
Meteoroloji'den 7 ile uyarı geldi! Yarın sabah çok kuvvetli geliyor
NATO Genel Sekreterinin Ankara'ya gelme tarihi belli oldu Dünya
NATO Genel Sekreterinin Ankara'ya gelme tarihi belli oldu
Nokia C110 ve C300’ün fiyatı ve özellikleri açıklandı Teknoloji - Otomotiv
Nokia C110 ve C300’ün fiyatı ve özellikleri açıklandı
Uzmanı uyardı. Ailesinde tiroit ve diyabet öyküsü olanlar dikkat Sağlık
Uzmanı uyardı. Ailesinde tiroit ve diyabet öyküsü olanlar dikkat
Arçelik hacklendi: Binlerce kişinin verilerine ne oldu Teknoloji - Otomotiv
Arçelik hacklendi: Binlerce kişinin verilerine ne oldu
Pembe Kod'ta gerçek bambaşka çıktı Güncel
Pembe Kod'ta gerçek bambaşka çıktı
Yüz Yıllık Mucize 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Yüz Yıllık Mucize 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman?