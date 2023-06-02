Yaşlı adam hem kızının hem torununun cesedinin başında oturuyor. İşte savaşın hazin fotoğrafı

Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Gazeteci Gülsüm Khalilova’nın bölgeden çektiği fotoğraf görenleri hüzünlendirdi.

Fotoğrafta, bir dede, Rus roket saldırısı sonucu annesiyle birlikte hayatını kaybeden 9 yaşındaki torununun cesedinin başında bekliyor.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Rusların gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenlediğini ve 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde çocukları öldürdüğünü belirtti.

Rusya'nın saldırıda seyir ve balistik füzeleri kullandığını aktaran Popko, "Tespit edilen tüm hava hedefleri, savunma kuvvetlerimiz ve araçlarımızla imha edilmiştir." ifadesini kullandı.

Popko, füze parçalarının can kayıplarına ve yıkıma neden olduğunu belirterek, "Başkentin Desna ilçesinde parçalar bir polikliniğe ve yanındaki çok katlı bir binaya düştü. Bunun sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 10'a yakın kişi yaralandı. En kötüsü de ölenler arasında 2 çocuğun olmasıdır." diye konuştu.