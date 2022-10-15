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Yaşlı adam meyve toplamak için ağaca çıktı. Cansız bedeni bulundu

Bursa'da meydana gelen acı olayda 69 yaşındaki İsmail Şahin, ayva toplamak için çıktığı ağaçta fenalaştı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 19:56
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Yaşlı adam meyve toplamak için ağaca çıktı. Cansız bedeni bulundu

Yaşlı adam meyve toplamak için ağaca çıktı. Cansız bedeni bulundu
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İHA - Şahin'in ağaçta hareketsiz şekilde durduğunu görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın cansız bedenini Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırdı.

Acı Olay, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Merkez Sokak'ta bulunan ayva ağacının üzerinde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin İsmail Şahin olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmail Şahin’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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