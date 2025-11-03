Yakınlarının aktardığına göre, 81 yaşındaki Bayram Karavin, mutfağında sandalyeye yaslanmış ve masaya yığılmış bir şekilde, kanlar içinde yatarken fark edildi.

YAŞLI ADAM KAFASINDAN VURULDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasının arka sağ kısmından girip sol alnının üst kısmından çıkan kurşunla ağır yaralandığı belirlenen Karavin, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.