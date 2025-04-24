Yaşlı adam parkta oturan öğrenciyi tacizden gözaltına alındı

Kaynak: İHA

Yaşlı bir adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun'da yaşlı bir adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

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Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Anıtpark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre A.K. (73) parkta oturan üniversite öğrencisi genç kızı taciz etti.

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Genç kızın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan A.K., Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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