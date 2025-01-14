Yaşlı adam, tarihi caminin tuvaletinde ölü bulundu

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'ndeki tarihi İshakpaşa Camii'nin tuvaletinde meydana geldi. Çarşı esnaflarından soba satış işiyle uğraşan Hasan Özkan (68), camii tuvaletinde hareketsiz şekilde yerde yatarken bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 acil sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Özkan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Özkan’ın cenazesi, savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.