Yaşlı adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaşlı adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Çorum'un İskilip ilçesinde oğlunun kendisinden haber alamadığı 56 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, İskilip ilçesi Ulaştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Turgay Sobe'den haber alamayan oğlu eve geldi. Eve giren oğlu, babasının hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Antalya'da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulunduAntalya'da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Turgay Sobe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Evde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından netleşeceği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Trabzonspor'dan ilk yarıda şok istatistik!
Trabzonspor'dan ilk yarıda şok istatistik!
Gaziantep’te terör operasyonunda 7 tutuklama
Gaziantep’te terör operasyonunda 7 tutuklama
Altay Bayındır derbide kabusu yaşadı: City United'ı dağıttı!
Altay Bayındır derbide kabusu yaşadı: City United'ı dağıttı!
Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu!
Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu!
Efsane şarkıcı hayatını kaybetti!
Efsane şarkıcı hayatını kaybetti!