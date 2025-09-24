Yaşlı adamın akciğerine kaçan sarımsak operasyonla çıkarıldı

Kaynak: İHA
Osmaniye'de yaşlı adamın yemek yerken akciğerine kaçan 1 buçuk santimetrelik sarımsak operasyonla çıkarıldı.

Osmaniye'de evinde yemek yerken nefes borusuna sarımsak kaçan 70 yaşındaki A.S., yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Yapılan görüntülemede sarımsağın sol akciğere kadar indiği tespit edildi.

Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzman Dr. Hüsamettin Sazlıdere tarafından gerçekleştirilen operasyonla sarımsak çıkarıldı. Nefes almakta güçlük çeken hasta, başarılı müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.

Hastanın genel anesteziye gerek duyulmadan normalde böbrek taşlarının çıkarılmasında kullanılan üreter kateteri basketi ile yabancı cismin akciğerden çıkarıldığını söyleyen Dr. Hüsamettin Sazlıdere, "Hastanemize nefes darlığı ve morarma şikayetiyle başvuran hastanın tomografisinde sol alt lobda tıkanıklık görüldü. Fleksibl bronkoskopi ile yapılan incelemede sol ana bronş distalinde yabancı cisim saptandı. Bu cisim üreter kateteri basketiyle başarılı şekilde çıkartıldı. Hastamız sağlığına kavuştu" dedi.

