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  • Çıkar telefonunu tepkisi şoke etti. Gençler neye uğradığını şaşırdı

Çıkar telefonunu tepkisi şoke etti. Gençler neye uğradığını şaşırdı

İstanbul Bakırköy’de yapılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan yaşlı adamın sözleri şaşkınlık yarattı. Yaşlı adamdan “Çıkar telefonunu” cümlesini duyan genç, "Ben bunları şaka zannediyordum bu arada, harbi gerçekmiş” diye yanıt verdi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 10:44
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Yaşlı adamın çıkar telefonunu tepkisi şok etti. Gençler neye uğradığını şaşırdı

Çıkar telefonunu tepkisi şoke etti. Gençler neye uğradığını şaşırdı
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İstanbul Bakırköy’de yapılan bir sokak röportajında ekonomi tartışılırken yaşlı bir adam 4 bin 500 lira emekli maaşıyla geçinebildiğini ve bin lira da artırabildiğini söyleyince çevredeki gençler şaşkınlığını gizleyemedi.

Yaşlı adam bir gencin kendisine oturduğu evin kirasını sorması üzerine “2 bin lira” kira veriyorum diye yanıt verdi. Genç ise “Neden 2 bin liralık evde oturuyorsun bin liralık evler de var” diye konuşunca yaşlı adamdan alışıldık bir tepki geldi.

Yaşlı adam gence dönerek “Çıkar telefonunu” şeklindeki Türkiye'de kültleşen sözü söylemesi üzerine gençler neye uğradığını şaşırdı.

Bunun üzerine orada bulunan bir başka genç, “Ben bunları şaka zannediyordum bu arada, harbi gerçekmiş” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

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Asena yalnız
24.09.2022 11:42
Çıkar tapuları nı diye sorsana  
 
Insan
24.09.2022 11:40
15 bin yatirdi seneye 25 yatircak super ya  
 
Bağ-Kur
24.09.2022 11:32
39 Yaş üzerine oy kullanma yasağı gelmeli  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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