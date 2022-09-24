Çıkar telefonunu tepkisi şoke etti. Gençler neye uğradığını şaşırdı

İstanbul Bakırköy’de yapılan bir sokak röportajında ekonomi tartışılırken yaşlı bir adam 4 bin 500 lira emekli maaşıyla geçinebildiğini ve bin lira da artırabildiğini söyleyince çevredeki gençler şaşkınlığını gizleyemedi.

Yaşlı adam bir gencin kendisine oturduğu evin kirasını sorması üzerine “2 bin lira” kira veriyorum diye yanıt verdi. Genç ise “Neden 2 bin liralık evde oturuyorsun bin liralık evler de var” diye konuşunca yaşlı adamdan alışıldık bir tepki geldi.

Yaşlı adam gence dönerek “Çıkar telefonunu” şeklindeki Türkiye'de kültleşen sözü söylemesi üzerine gençler neye uğradığını şaşırdı.

Bunun üzerine orada bulunan bir başka genç, “Ben bunları şaka zannediyordum bu arada, harbi gerçekmiş” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.