Yaşlı adamın evinde binlerce 'hap' bulundu. Kendini öyle bir şekilde savundu ki...

Düzenleme: Kaynak: DHA

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada evinde 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirilen şahıs “ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada evinde 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirilen Ali P.’nin (75), “Raporum var, ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

aydinda-evinde-2-bin-100-adet-sentetik-909058-270103.jpg

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi’nde oturan Ali P.'nin evinde uyuşturucu hap ve kaçak sigara bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine şüphelinin evine saat 16.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, Ali P. gözaltına alındı.

aydinda-evinde-2-bin-100-adet-sentetik-909056-270103.jpg

Şüpheli Ali P.’nin daha önce de benzer suçtan gözaltına alındığı, o operasyonda da evinde 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildiği öğrenildi. Ali P.’nin ifadesinde, “Raporum var, ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

aydinda-evinde-2-bin-100-adet-sentetik-909057-270103.jpg

Son Haberler
Elazığ’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Elazığ’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Türk satranç tarihinde bir ilk! Dünya şampiyonunu yendi
Türk satranç tarihinde bir ilk! Dünya şampiyonunu yendi
Mahkemeden seçim iptaliyle ilgili flaş karar!
Mahkemeden seçim iptaliyle ilgili flaş karar!
Fındıktan altına büyük darbe!
Fındıktan altına büyük darbe!
Onana resmen Trabzonspor'da! Transferin maliyeti KAP'a bildirildi
Onana resmen Trabzonspor'da! Transferin maliyeti KAP'a bildirildi