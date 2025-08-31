Yaşlı adamın feci ölümü! Otoyolda karşıdan karşıya geçmek istedi

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 kara yolunda otomobilin çarptığı 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 kara yolu Çaykapı köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki İsmail Keskin'e, sürücüsü öğrenilemeyen 35 AZE 485 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İsmail Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından, Keskin'in cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası öfkelenen köy halkı, D100 kara yolunu trafiğe kapatmak istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, vatandaşları sakinleştirerek olayın büyümesini engelledi.

Çaykapı köyü muhtarı Mustafa Çiçek, yolda sürekli kazaların yaşandığını ifade ederek önlem alınmasını istedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

