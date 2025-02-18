Yaşlı çifti ayıran kazada acı detay! Oğlunu ziyarete gidiyormuş

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaşlı çifti ayıran kazada acı detay! Oğlunu ziyarete gidiyormuş

Sakarya’da D-650 kara yolu üzerinde seyir halinde olan 82 yaşındaki Ömer Lütfi Irmak, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kaza, dün Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Geyve ilçesi Örencik Mahallesi mevkiinde bulunan Devebağırtan virajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Lütfi Irmak (82) kontrolündeki 64 KK 161 plakalı Mercedes marka otomobil, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil bariyerlere çarptı.

Yaşlı çifti ayıran kazada acı detay

Sürücü Ömer Lütfi Irmak ve eşi N.I. (77) kazada yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ömer Lütfi Irmak bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaşlı çifti ayıran kazada acı detay

Yaralı çift, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ömer Lütfi Irmak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doktor olduğu öğrenilen Ömer Lütfi Irmak'ın eşiyle birlikte Uşak'tan, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde doktor olarak görev yapan oğlunu, gelinini ve torunlarını ziyaret etmek için yola çıktığı öğrenildi.

Yaşlı çifti ayıran kazada acı detay

Yaşlı çifti ayıran kazada acı detay

Yaşlı çifti ayıran kazada acı detay

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