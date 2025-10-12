Aydın'ın Nazilli Kavacık Mahallesi'nde yaşayan Ertuğrul Salman (62) ile eşi Zeynur Salman (54) ormandan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra fenalaştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ambulans geldi.
Yapılan kontrolde Ertuğrul Salman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynur Salman Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertuğrul Salman'ın cansız bedeni, otopsi için morga gönderildi.
Öte yandan yetkililer, mantar yedikten sonra mide bulantısı, sersemlik hissi, kusma, ishal, halsizlik, kas ağrıları, görme bulanıklığı gibi belirtiler yaşayan vatandaşların hemen hastaneye başvurmaları konusunda sık sık uyarıyor.