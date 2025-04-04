Yaşlı çınarların keyifli halleri görüntülendi

Kaynak: İHA
Yaşlı çınarların keyifli halleri görüntülendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; şehrin emektarları olan yaşlı çınarları gözeterek hizmet etmenin yanı sıra, çeşitli etkinlik ve aktivitelerle mutlu olmalarını sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın şehrin dua ve rahmet kaynağı olarak nitelediği ulu çınarlar, Ramazan Bayramı'nda illüzyon gösterisi ile eğlendi.

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Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde İllüzyonist İsmail Solmaz tarafından gerçekleştirilen illüzyon gösterisini ilgi ile izleyen yaşlı çınarların sevinci ve şaşkınlığı yüzlerinden okundu.

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İllüzyon gösterisine yılların yorgunluğu bulunan ulu çınarları da dâhil eden İllüzyonist Solmaz, birbirinden ilgi çekici illüzyon gösterileri ile onları şaşırtmayı, güldürmeyi ve eğlendirmeyi başardı. Solmaz ve ekibi, gerçekleştirdiği gösteriler dolayısıyla yaşlı çınarlardan büyük alkış aldı.

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Ulu çınarlar, her fırsatta kendilerini ziyarete gelerek gönüllerini alan ve her türden hizmeti kendilerine sunan Başkan Büyükkılıç ve ekibine, teşekkür ederek, hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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