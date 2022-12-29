Yaşlı görüntünüzden kurtulmanın püf noktaları. Gün boyunca dikkat edin

tv100’de yer alan habere göre; Cildi sadece makyajla değil her gün düzenli olarak temizlenmesi gerekliliği vurgulandı.

Gün boyu yüzde yağ ve kir biriktiği bildirildi. Bu nedenle cildi temiz tutmak gözenekleri açmanın gerekliliğinin altı çizildi.

Gözenekler, cildin nefes almasını sağladığı için tamamen yok olması mümkün olmadığı bildirildi. Gözenekler alt deri katmanlarının oksijen ihtiyacının karşılanması için gerekliliği bildirildi. Ancak büyük görünen gözenekler, küçültülebilir ve sıkıştırılabileceği vurgulandı.

Nemlendirici seçimi: Gözenekli bir cilde sahip olan kişiler, nemlendirici konusuna dikkat etmelidir. Yağ bazlı nemlendirici kullanımı gözenekleri tıkayabilir. Yağlı ve karma ciltlerin bu tarz nemlendiricileri kullanması önerilmemesi dikkat çekti.

Ciltteki sebum üretimini dengede tutan ve cildi yağlandırmayan ürünleri tercih etmek gerekir.

Tonik kullanımı: Gözenekli ciltlerin vazgeçilmezi toniktir. Tonikler cildi arındırır ve temizler. Ciltte mikropların birikmesini engeller.

Ürünü seçimi: Gözenekli cilde sahip olanların cilt bakım ürünü seçerken dikkatli olması gerekir. Yağlı ve büyük gözenekli cildi olanlar mutlaka yağ bazlı ürünler kullanmamalıdır. Bunun yerine su bazlı ürünleri tercih etmelidir.

Jel temizleyici: Gözenekli ciltlerin temiz tutulması çok önemlidir. Bunun için jel temizleyicileri kullanmak uygundur. Jel bazlı temizleyiciler, yağın temizlenmesini ve gözeneklerin azalmasını sağlar.