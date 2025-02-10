Yaşlı insanın feci ölümü!

Kaynak: DHA
Yaşlı insanın feci ölümü!

Edirne'de tek katlı evde yangın çıktı. Yalnız yaşayan 82 yaşındaki Fethiye Evren hayatını kaybetti.

Edirne Merkeze bağlı Korucu köyünde Fethiye Evren'in yaşadığı tek katlı evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Kullanılamaz hale gelen evde Evren'in cesedi bulundu. Fethiye Evren'in cansız bedeni, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer de bugün Korucu köyüne giderek yanan evde incelemelerde bulundu ve Fethiye Evren'in ailesiyle görüşerek, başsağlığı diledi.

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Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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