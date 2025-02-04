Yaşlı kadın ağlayarak isyan etti: 7 bin lirayla yaşanır mı?

Eşinin vefatının ardından kalan 7 bin lira ile geçinmeye çalıştığını söyleyen kadın göz yaşları ile ekonomik krize isyan etti.

İktidarın ekonomi politikaları nedeniyle asgari ücretli 22 bin lira emekli de 14 bin lira geçinmeye çalışıyor.

Türkiye hem emekliden hem de asgari ücretliden durumu daha vahim olanlar var.

Yüzde 60 üzeri olan engelliler 5 bin lira maaş alırken birçok kadın da merhum eşlerinden kalan maaşlar ile geçinmeye çalışıyor. Eğer kocalarının kız kardeşleri de varsa kalan bu maaş bölünüyor. Hayatı boyunca ev kadınlığı yapmış insanlar 7 bin lira gibi rakamlarla hayatını idame ettirmek zorunda kalıyor.

Ankara'da ucuz ekmek alabilmek için Halk Ekmek kuyruğuna giren bir kadında göz yaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Kadın şunları ifade etti:

''Ben eski günlerimi arıyorum yavrum. Sabahtan beri geziyorum yarım kilo balık almak için. Ne olursa olsun yavrum parti tutmuyorum. Kim halkın yanındaysa Allah işini rast getirsin kimde çalıp çırpıyorsa zehir zıkkım olsun. Eşim vefat etti, ablamın eşi de vefat etti. 14 bin TL’yi ikiye böldü. 7 bin ben alıyorum 7 bin o alıyor. Yukarıda on kişi on yerden maaş alıyor. Bunlar iç acısı. Zehir zıkkım olsun. Bir karış toprağımız kimseye vermemek için şehit oldu. Onların hakkını helal etmiyorum haram olsun, zehir zıkkım olsun."