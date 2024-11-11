Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir evde çıkan yangını söndüren ekipler 81 yaşındaki kadının cansız bedeni buldu. Kadının Alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

Manavgat'ın Hacıobası Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında, Ayşe Yıldız'ın tek başına yaşadığı evde yangın çıktı. Sabah namazı için camiye giden imamın durumu fark edip haber vermesi üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalleli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, oturma odasında başlayan yangın, evin diğer odalarına sıçramadan söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan soğutma çalışması sırasında evde tek başına yaşayan Alzheimer hastası Ayşe Yıldız'ın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemenin ardından Ayşe Yıldız'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Klimadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

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