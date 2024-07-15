Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Çorum'da, iki gündür kendisinden haber alınamayan 86 yaşındaki Sündüz Ü., evinde ölü bulundu.

Olay, Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Yakınlarının, Sündüz Ü.'den haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesiyle olay yerine sağlık görevlileri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekipleri, yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan ilk incelemelerde, Sündüz Ü.'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından savcılık talimatıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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