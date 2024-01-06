Yaşlı kadın evinde ölü vaziyette bulundu

Olay, Düzce Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sevcan Aydın’dan (69) uzun süredir haber alamayan yakınları yaşlı kadının evine gitti.
Kapıyı açmayı başaramayan kadının sağlık durumundan kaygı duyan yakınları, kapıyı kırarak içeri girince yaşlı kadının koltukta hareketsiz vaziyette oturduğunu fark edince ambulans çağırdı.
Bölgeye intikal eden ekipler yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının incelemelerinden sonra yaşlı kadın morga kaldırıldı.
Olaya ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.