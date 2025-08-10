Yaşlı kadın evinde yarı çıplak halde ölü bulundu

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi'nde gerçekleşti.
İddiaya göre, Akbay Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 3. katında yaşayan Hüsniye İlhan’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye görevlileri, dairenin penceresinden merdiven yardımıyla içeri girdi.
Yapılan incelemede yarı çıplak vaziyette yerde hareketsiz yatan Hüsniye İlhan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaşlı kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin sonrasında otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.