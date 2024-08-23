Yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Kaynak: İHA
Yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarparak ölümüne sebep olan sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Malatya - Gölbaşı Karayolunun Doğanşehir ilçesi çığlık mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan İnce Bilgili'ye (63) çarpıp ölümüne sebep olan otomobil, Sürgü Bölge Trafik ekiplerinin çalışması ile belirlendi.

Yaşlı kadına çarpan yabancı plakalı otomobil Malatya-Adıyaman yolunun 33. kilometresinde park halinde bir şekilde bulundu. Araç sürücüsü yaşlı kadına ilk kendisinin çarptığını itiraf etti. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Polis yaşlı kadının üzerinden geçen diğer aracı ve sürücüsünü ise belirlemeye çalışıyor.
Kazayla alakalı soruşturma devam ediyor.

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