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Yaşlı kadına eziyet edilen hastanenin faaliyetleri durduruldu

Ataşehir'deki İçerenköy Bayındır Hastanesi'nin yatağa bağımlı yaşlı bir hastanın sağlık görevlileri tarafından eziyete uğradığı görüntülerin paylaşılmasıyla faaliyetleri durduruldu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 19:35
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Yaşlı kadına eziyet edilen hastanenin faaliyetleri durduruldu

Yaşlı kadına eziyet edilen hastanenin faaliyetleri durduruldu
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İstanbul Ataşehir'deki İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yatağa bağımlı yaşlı bir hasta, sağlık görevlileri tarafından hakarete uğradı, yüzüne para fırlatıldı.

Yaşlı kadına yaşattıkları eziyeti kameraya kaydeden iki görevlinin işine son verildiği açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez." açıklamasında bulundu.

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bahse konu eylemlerle ilgili olarak sorumluların süratle tespiti ve haklarında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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