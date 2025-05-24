Yaşlı kadını kurtarmaya gittiler hastanelik oldular

Düzenleme: Kaynak: AA
Yaşlı kadını kurtarmaya gittiler hastanelik oldular

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarım ilacı içen yaşlı kadını hastaneye götüren 3 sağlık görevlisi, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarım ilacı içen yaşlı kadını hastaneye götüren 3 sağlık görevlisi, rahatsızlanmaları üzerine tedavi altına alındı.

Belen Mahallesi'nde yaşayan Alime Ilgaz'ın (70) tarım ilacı içtiğini fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri müdahale ettikleri kadını ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine götürdü.

Bu sırada kadının içtiği tarım ilacından etkilendikleri anlaşılan 3 sağlık görevlisi de tedavi altına alındı.

AFAD ve polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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