Yaşlı kadının çantasına göz dikmişti! Saklambaç oynayan kapkaççıyı polis sobeledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaşlı kadının çantasına göz dikmişti! Saklambaç oynayan kapkaççıyı polis sobeledi

Bursa'da bir kapkaççı, pazar alışverişinden dönen yaşlı kadının çantasını çalmak isterken polisin radarına takıldı. Elleriyle yüzünü kapatııp adeta saklambaç oynayan şüpheli polisin takibiyle yakalandı. İşte o anlar...

Bursa'da bir kapkaççı, pazar alışverişinden dönen yaşlı kadının çantasını çalmak için takip ederken, geçtiği sokakta güvenlik kamerasını görünce, elleriyle yüzünü kapatıp saklambaç oynadı. O anlar kameraya yansırken, kadının çantasına çalan şüpheliyi, polis 24 saat geçmeden yakaladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde pazar alışverişi için evden çıkan Neşe Ö. (63) yaptığı alışveriş sonrası tekrar eve dönmek için yola koyuldu. Bu sırada kadının kolundaki çantasını çalmak için harekete geçen bir şüpheli, eve giden kadını takip etmeye başladı. Ara sokaklardan ilerleyen şüpheli, bir binaya ait güvenlik kamerasını fark edince elleriyle yüzünü kapatıp adeta saklambaç oynadı. Bir süre bu şekilde devam eden takip sonrası, şüpheli şahıs kadının çantasını çalarak kayıplara karıştı.

24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI

Çantasını çaldıran Neşe Ö., hemen 112 ekiplerine bilgi verince devreye Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri girdi. Detaylı çalışma yapan ekipler, saklambaç oynayan şüpheliyi bulmak için onlarca kamera görüntüsü izledi. Bir başka kamerada fire veren kapkaççının 25 yaşındaki A.B., olduğunu tespit eden ekipler hemen hareke geçti. Şüpheliyi çaldığı telefon ve çantayla yakalayan ekipler, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, A.B.'nin işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilmesi bekleniyor.

Mağdur kadın ise, detaylı çalışma yapan polis ekiplerine teşekkürlerini iletirken, çalınan malzemelerinin teslim edilmesiyle çifte mutluluk yaşadı.

Yaşlı kadının çantasına göz dikmişti! Saklambaç oynayan kapkaççıyı polis sobeledi

Yaşlı kadının çantasına göz dikmişti! Saklambaç oynayan kapkaççıyı polis sobeledi

Yaşlı kadının çantasına göz dikmişti! Saklambaç oynayan kapkaççıyı polis sobeledi

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