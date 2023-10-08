Yaşlı kadının hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansıdı

Kartal'da markete giren yaşlı kadının reyonlardaki bakliyat ürünlerinden çaldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

KAYNAK: İHA
Yaşlı kadının hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansıdı

İstanbul Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, Meşeli Ayazma Caddesi üzerindeki bir markette geçtiğimiz günlerde gündüz vakitlerinde iddiaya göre, alışveriş yapmak için markete gelen yaşlı bir kadın, bakliyat ürünlerinin bulunduğu reyona yöneldi.

İhtiyacı olan bakliyat ürünlerini seçtikten sonra ürünlerin bir kısmını elinde tutup, bazı aldığı ürünleri de diğer elinde bulunan poşete gizlice koydu.

Yapılan hırsızlık marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Markette güvenlik kamerasını izleyen çalışanlar yaşlı kadının hırsızlık yaptığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

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