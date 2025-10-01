Yaşlılar gençlere taş çıkarttı! Etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı

Kepez Belediyesi tarafından Dokuma Park'ta yaşlı vatandaşlara yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlikte oyunlar oynandı.

"MUTLU YAŞLI, MUTLU KEPEZ"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz yaptığı konuşmada, "Bizim mottumuz mutlu yaşlı, mutlu Kepez. Hedefimiz de bu. Kepez Meclisimizden "Yaşlı Dostu Kepez" kararını geçirdik. Tüm çalışmalarımızı sözde değil, icraatta hayata geçiriyoruz. Bugün Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlamaya başlıyoruz ancak bizim için sadece 1 Ekim değil, her gün yaşlılar günü. Çünkü yaşlılarımız bizim için çok değerli" dedi.

Başkan Kocaöz ayrıca, "Yaşlı Dostu Kepez kapsamında koordinasyon merkezlerimiz, Alzheimer merkezlerimiz, evde bakım hizmetlerimiz ve buna benzer birçok etkinliğimiz olacak. İnsanlarımızın mutlu olması için buradayız. Yaşlılarımızın hem psikolojik hem de fiziksel olarak desteklenmesi bizim önceliğimiz. Bu süreçte bize yol gösteren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yaşlılarımızın ellerinden öpüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK"

Etkinlikte konuşan Tazelenme Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Bismail Tufan, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz proje, nesiller arası çok önemli bir niteliğe sahip. Kepez sınırları içinde hayata geçireceğimiz projeler, Türkiye'ye örnek olacak ve insanlık için büyük bir hizmet sağlayacak. Başkanımıza ve gerontologlara bu imkânı verdikleri için teşekkür ediyorum. Kepezli ve Antalyalı hemşehrilerimizi de projeden yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.

KATILANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Projede yer alan Nihal Ersu, "Bu projenin içinde birkaç arkadaşımızla yer aldık ve süreç harikaydı. Önce genç gerontolog öğrencilerimizle hazırlıklarımızı yaptık, ardından arkadaşlarımızı ve hocalarımızı davet ettik. Gördüğünüz gibi bugün burada hepsi bir arada. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"ALZHEİMER'IN ÖNÜNE GEÇMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Erdal Türker , "Bu Dünya Yaşlılar Günü'nü biz her sene kutluyoruz. Bugün de burada Kepez Belediyesi sınırları içindeki Dokuma Park'tayız. Burası gerçekten çok güzel, adeta doğanın göbeğindeyiz. Ülkemizde 60 yaş üstü 20 milyon insanımız bulunuyor. Bizim amacımız, yaşlılarımızın hem zihinsel hem de fiziksel olarak aktif kalmasını sağlamak. Beyinlerini şaşırtıp yeni bilgiler öğrenmelerine destek olarak Alzheimer gibi çağdaş sağlık sorunlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ve bunu şu anda başarıyla yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlikte yaşlılar, dans ederek ve "Ben Kimim?" oyununu oynayarak doyasıya eğlendi. Katılımcılar ayrıca çanta boyama etkinliğiyle hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli vakit geçirdi.