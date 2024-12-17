Yaşlılar TOGÜ ile hayatlarını tazeliyor

Kaynak: İHA
Yaşlılar TOGÜ ile hayatlarını tazeliyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde açılan Tazeleme Üniversitesi'nde 25 öğrenci uygulamalı eğitimlere başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nce (TOGÜ) açılan Tazeleme Üniversitesine başvuran 75 kişiden ilk etapta 25'i eğitimlere başladı. Tokat'ın tarihi yerleri başta olmak üzere sağlık, ilk yardım ve yemek pişirme gibi birçok alanda uygulamalı dersler veriliyor.

YAKLAŞIK 75 KİŞİ BAŞVURDU

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında Tazeleme Üniversitesi'nin Türkiye'deki aktif 10 üniversiteden biri olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Yaklaşık 75 kişi başvurdu ve 25 öğrenciyle eğitimlere başladık. Amacımız, bireylerin sağlıklı ve aktif bir şekilde topluma katkı sağlamalarına yardımcı olmak. Eğitimler haftanın iki günü düzenleniyor ve öğrencilerimize üniversitemiz araçlarıyla ulaşım imkânı sağlıyoruz" dedi.

Öğrenci Salih Turgay Diler, "Bu eğitimler, unuttuğumuz yeteneklerimizi ve düşüncelerimizi tazelememizi sağlıyor. Bilgi ve becerilerimizi her geçen gün artırıyoruz, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

TOGÜ Tazeleme Üniversitesi, yaşlı bireylerin sosyal, biyolojik ve psikolojik gelişimlerini destekleyen uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

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