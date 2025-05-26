Yaşlılara büyük zararı olan duygular neler? Uzmanlardan uyarılar

Yaşlı bireyler, sevdikleri tarafından ziyaret edilmediklerinde derin bir terk edilme hissiyle karşı karşıya kaldı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu durumun yaşlıların ruh sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini ortaya koydu. Yalnızlık, depresyon ve anksiyete gibi sorunlar, ziyaret eksikliğinin yaşlı bireylerde yarattığı duygusal boşluğun birer yansıması olarak öne çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) Dr. Shekhar Saxena, yaşlı bireylerin sosyal bağlardan yoksun kaldıklarında psikolojik sorunlarla karşılaştığını belirtti:

“Yaşlı bireyler, yaşlanma sürecinde yalnızlık, depresyon ve anksiyete gibi zorluklarla mücadele edebilir. Düzenli sosyal etkileşim ve duygusal destek, bu sorunları hafifletmede kritik bir rol oynuyor.”

Saxena’nın bu sözleri, The Lancet Psychiatry’de yayımlanan bir çalışmayla da desteklendi.

Araştırma, sosyal etkileşimlerin artmasının yaşlılarda depresyon ve anksiyete riskini azalttığını gösterdi.

Araştırma, sosyal izolasyonun yaşlılarda hem fiziksel hem de psikolojik sağlık sorunlarını tetiklediğini vurguladı.

Harvard Medical School’dan Dr. Jennifer Moye, yaşlı bireylerin sosyal bağlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti:

“Ziyaretler ve duygusal destek, yaşlıların yaşam kalitesini artırıyor. Aile ve arkadaşların düzenli temasları, terk edilme hissinin önüne geçebilir.”

Moye, sosyal izolasyonun yaşlılarda bilişsel gerilemeyi hızlandırabileceğini de ekledi.

Türkiye’de yaşlı bireylerin karşılaştığı bu sorun, yalnızca bireysel değil, toplumsal bir mesele olarak da ele alındı.

Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi’nde yayımlanan bir makalede, yalnız yaşayan yaşlı kadınların sosyal haklara erişimde yaşadığı zorlukların, terk edilme hislerini daha da derinleştirdiği belirtildi.

Uzman Klinik Psikologlar, bu konuda ailelerin rolüne vurgu yaptı:

“Yaşlı bireylerdeki davranış değişiklikleri, özellikle kendilerini dış dünyaya kapatmaları, yalnızlık ve terk edilme hissinin bir göstergesi olabilir. Aileler, bu işaretleri ciddiye almalı ve düzenli ziyaretlerle sevdiklerine destek olmalı.”

Stanford Üniversitesi’nin Mynd Immersive ile ortaklaşa gerçekleştirdiği bir çalışma, sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin yaşlıların yalnızlık hissini azaltmada etkili olabileceğini gösterdi.

65-103 yaş arası 245 katılımcıyla yapılan araştırmada, VR deneyimlerinin yaşlıların sosyal izolasyon hissini azalttığı ve ruh hallerini iyileştirdiği gözlemlendi. Katılımcılardan 76 yaşındaki Terry Colli, “Sanal gerçeklik, eski anılarımı canlandırdı ve kendimi daha bağlı hissettim” dedi.

Ancak uzmanlar, teknolojinin tek başına bir çözüm olamayacağını vurguladı. American Geriatrics Society’den Dr. Sharon Inouye, “Yaşlı bireylerin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekiyor. Düzenli ziyaretler, sağlık kontrolleri ve sosyal aktiviteler, yaşlıların yaşam kalitesini artırmada vazgeçilmez” dedi.

Yaşlı bireylerin terk edilme hissiyle mücadelesi, yalnızca onların değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu.

Uzmanlar, ailelerin ve toplumun yaşlılara daha fazla zaman ayırması gerektiğini vurguladı.

WHO’dan Dr. Maria Neira, “Sevdiklerimizle geçirdiğimiz her an, onların yalnızlık ve terk edilme hislerini hafifletebilir. Bu, sadece bir ziyaret değil, bir yaşam hediyesidir” diyerek sözlerini noktaladı.

Yaşlı bireylerin yalnızlık ve terk edilme hissiyle başa çıkabilmeleri için toplum olarak daha fazla farkındalık ve çaba gerektirdi.