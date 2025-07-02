Yaşlılarda depresyonun gizli tetikleyicisini uzmanlar anlattı

Yaşlı bireylerde depresyon, genellikle unutkanlık gibi bilişsel sorunlarla karıştırılsa da, uzmanlar asıl tehlikenin sosyal dışlanma ve yalnızlıkta yattığını belirtti. “Yaşlı depresyonu, unutmakla değil, unutulmakla başlıyor” söylemi, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle desteklendi.

Yalnızlık, sosyal bağların zayıflaması ve toplumsal hayattan kopuş, yaşlı bireylerde depresyon riskini artıran en önemli faktörler arasında yer aldı. Erken müdahale ve sosyal destek sistemleri ise bu sorunun çözümünde kilit rol oynadı.

YALNIZLIK VE SOSYAL DIŞLANMA: DEPRESYONUN ANA TETİKLEYİCİLERİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, 60 yaş ve üzeri bireylerin yaklaşık %15’i depresyonla mücadele ediyor. Özellikle yalnız yaşayan veya huzurevlerinde kalan yaşlılarda bu oran daha yüksek.

Yapılan bir araştırma, yalnız yaşayan yaşlıların %36,9’unun depresyon belirtileri gösterdiğini ortaya koydu. Araştırmada, sosyal dışlanmanın depresyonu tetikleyen en güçlü etkenlerden biri olduğu vurgulandı.

Kanada, Finlandiya ve Galler’de yapılan bir başka çalışma, sosyal dışlanmanın yaşlı bireylerde sadece depresyonu değil, aynı zamanda bilişsel gerilemeyi de hızlandırdığını gösterdi.

Dr. Fredrika Nyqvist liderliğindeki bu çalışma, sosyal bağların güçlü olduğu toplumlarda yaşlıların ruh sağlığının daha iyi korunduğunu kanıtladı. Nyqvist, “Sosyal dışlanma, yaşlı bireylerde hem duygusal hem de bilişsel sağlığı tehdit eden bir kısır döngü oluşturuyor” dedi.

UNUTULMAK: DERİN BİR DUYGUSAL YARA

Uzmanlar; Yaşlılık depresyonunun gençlerdeki depresyondan farklı dinamiklere sahip olduğunu belirterek, “Yaşlı bireyler, genellikle eş veya yakınlarının kaybı, emeklilik veya maddi zorluklar gibi hayat değişiklikleriyle karşı karşıya kalıyor. Ancak asıl sorun, toplum tarafından ‘görünmez’ hale gelmeleri, yani unutulmaları” dedi.

Kulaksızoğlu, depresyonun yaşlanmanın doğal bir sonucu olmadığını, tedavi edilebilir bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı.

ABD’li psikiyatrist Prof. Dr. Gary Kennedy de benzer bir görüşü savundu. Kennedy, “Yaşlı bireylerin depresyonu genellikle fiziksel hastalıklarla karıştırılıyor. Ancak sosyal izolasyon ve yalnızlık, depresyonun hem başlangıcında hem de şiddetinde kritik bir rol oynuyor” dedi.

Kennedy’ye göre, yaşlıların sosyal etkinliklere katılımı ve aile bağlarının güçlendirilmesi, depresyon riskini önemli ölçüde azalttı.

EVCİL HAYVANLAR VE SOSYAL ETKİLEŞİM: BİR ÇIKIŞ YOLU MU?

Uzman Psikologlar, yaşlılarda depresyonun önlenmesinde sosyal etkileşimin önemine dikkat çekti.

Araştırmalar, evcil hayvanların yaşlı bireylerde depresyon belirtilerini hafiflettiğini gösterdi.

Örneğin, bir çalışmada, evcil hayvan sahiplerinin daha düşük depresyon oranlarına sahip olduğu ve sosyal bağlarının daha güçlü olduğu gözlemlendi.

Prof. Dr. M. Reha Bayar, kısa süreli psikoterapinin (10-20 hafta) hafif ve orta düzey depresyon vakalarında etkili olduğunu belirterek, “Haftada bir yapılan 45 dakikalık terapiler, yaşlı bireylerin ruhsal durumunu iyileştirmede büyük fark oluşturuyor” dedi.

Antidepresan ilaçların ise doktor kontrolünde 6 ay ile 1 yıl arasında kullanılması gerektiğini ekledi. Ancak uzmanlar, tedavinin ilk adımının depresyonu fark etmek olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, depresyonun yaşlılarda sosyal ve fiziksel işlevselliği diğer kronik hastalıklardan daha fazla bozduğunu belirterek, “Depresyonda olan yaşlılar, kendilerini daha hasta hissediyor ve sık sık doktora başvuruyor. Bu, sağlık sistemine ek yük getirirken, asıl sorunun çözülmesini zorlaştırıyor” dedi.

TOPLUMUN ROLÜ: UNUTMAMAK

Uzmanlar, yaşlı bireylerin depresyonla mücadelesinde toplumun da sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Aile bireylerinin, yaşlıların davranış değişikliklerini, içine kapanıklığını veya huysuzluğunu dikkatle izlemesi gerekiyor.

Dr. Nyqvist, “Toplum olarak yaşlıları unutmamalıyız. Onları sosyal hayatın bir parçası haline getirmek, depresyonun önlenmesinde en etkili yöntemlerden biri” dedi.

Yaşlılık depresyonu, unutkanlıktan çok unutulmanın bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, sosyal bağların güçlendirilmesi, erken müdahale ve tedaviyle bu sorunun üstesinden gelinebileceğini gösterdi.

ABD’li psikiyatrist Prof. Dr. Gary Kennedy, sosyal izolasyonun depresyonu körüklediğini vurgulayarak ve aile bağlarının güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Uzman Psikologlar, evcil hayvanların depresyonu hafiflettiğini, sosyal etkileşimin ise yalnızlık korkusunu azalttığını belirtti.

Dr. Nyqvist, “Yaşlıları unutmamak, depresyonu önlemenin en etkili yolu” dedi.

Yaşlılık depresyonu, unutmakla değil, unutulmakla başlıyor; çözüm ise sosyal destek ve sevgiyle mümkün.