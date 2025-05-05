Yaşlılarda işitme kaybı alarm veriyor! uzmanlardan yaş uyarısı

Yaşlılıkta işitme kaybı, modern toplumların karşılaştığı en yaygın sağlık sorunlarından biri haline geldi.

Bilimsel verilere göre, 85 yaş ve üzerindeki her iki bireyden biri işitme cihazı kullanma ihtiyacı duydu. Bu durum, sadece iletişim zorluklarına yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal izolasyon, depresyon ve hatta demans gibi ciddi sağlık sorunlarını tetikledi.

Uzmanlar, işitme cihazlarının bu yaşam kalitesini artırdığını ve erken müdahalenin kritik olduğunu belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, işitme kaybının yaşlı nüfusta yalnızca bir duyma sorunu olmadığını, aynı zamanda bilişsel ve duygusal sağlığı derinden etkilediğini ortaya koydu.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Prof. Dr. Frank Lin liderliğinde yürütülen bir araştırma, işitme kaybı olan yaşlı bireylerde demans riskinin beş kat arttığını gösterdi. Lin, “İşitme kaybı, beynin sesleri işlemek için daha fazla çaba sarf etmesine neden oluyor. Bu, bilişsel rezervin tükenmesine ve demans gibi nörodejeneratif hastalıkların hızlanmasına yol açabilir” dedi.

Gerçekleştirilen bir çalışmada, işitme cihazı kullanan yaşlı bireylerde yaşam kalitesinin önemli ölçüde iyileştiğini ortaya koydu. Çalışmada, işitme cihazı kullanımından üç ay sonra katılımcıların sosyal ve duygusal skorlarında belirgin bir artış gözlendi. Uluslararası İşitme Cihazları Değerlendirme Ölçeği (IOI-HA) sonuçları, kullanıcıların %80’inin cihazdan memnun olduğunu ve günlük yaşamlarında daha aktif hale geldiğini gösterdi.

YABANCI UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR

İngiltere’deki Leeds Üniversitesi’nden nöropsikolog Prof. Dr. Akira O’Connor, işitme kaybının beyin fonksiyonları üzerindeki etkilerini araştırdı.

O’Connor, “İşitme kaybı, sosyal izolasyonu tetikleyerek bireylerin çevreden kopmasına neden oluyor. Bu durum, özellikle yaşlılarda depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunları artırıyor. İşitme cihazları, bu döngüyü kırmanın en etkili yollarından biri” dedi. O’Connor, özellikle gürültülü ortamlarda konuşmayı ayırt etme zorluğu çeken yaşlı bireylerin mutlaka bir uzmana başvurması gerektiğini vurguladı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten kulak, burun ve boğaz uzmanı Dr. Lisa Jacobson ise işitme cihazlarının doğru kullanımı konusunda uyarılarda bulundu:

“İşitme cihazı, gözlük gibi anında sonuç vermez. Alışma süreci birkaç ay sürebilir. Ancak düzenli kullanım, konuşma algısını güçlendirerek bireylerin sosyal hayata yeniden katılmasını sağlıyor.”

Jacobson, cihazın kişiye özel ayarlanması ve düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti.

İŞİTME CİHAZI KULLANIMI NEDEN ZOR?

İşitme cihazları, sesleri yükselterek değil, konuşmayı daha anlaşılır hale getirerek çalışır. Ancak, kullanıcılar ilk etapta seslerin doğal gelmediğinden şikayet edebiliyor. Bu, sabır ve uzman desteği gerektiren bir süreç.

İşitme cihazlarının teknolojik gelişmelerle birlikte daha kullanıcı dostu hale geldiğini belirten Apollo Hastaneleri’nden odyoloji uzmanı Dr. Sanjay Kumar, yeni nesil cihazların Bluetooth bağlantısı ve gürültü azaltma teknolojileriyle donatıldığını ifade etti. Kumar, “Modern işitme cihazları, akıllı telefonlarla senkronize olabiliyor ve kullanıcıların müzik dinlemesini ya da telefon görüşmesi yapmasını kolaylaştırıyor. Bu, özellikle yaşlı bireylerin cihazlara adaptasyonunu artırıyor” dedi.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Uzmanlar, işitme kaybının erken teşhis ve müdahaleyle kontrol altına alınabileceğini vurguladı. İşitme kaybı, yaşlılarda yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Sosyal izolasyon, bireyleri hem fiziksel hem de zihinsel olarak yıpratıyor. İşitme cihazları, bu olumsuz etkileri tersine çevirebilir. Düzenli işitme taramalarının 65 yaşından itibaren yılda bir kez yapılması önerildi.

İŞİTME CİHAZI BİR LÜKS DEĞİL, İHTİYAÇ

Yaşlılıkta işitme kaybı, sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda bireylerin sosyal ve duygusal dünyasını etkileyen bir halk sağlığı meselesi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, işitme cihazlarının bu soruna karşı en etkili çözümlerden biri olduğunu gösterdi.

85 yaş üzerindeki her iki kişiden birinin işitme cihazına ihtiyaç duyduğu gerçeği, erken teşhis ve düzenli kullanımın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlar, yaşlı bireyleri ve yakınlarını, işitme kaybı belirtileri fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmaya çağırdı.