Yaşlıların belleğini geliştiren video oyunu yapıldı

Bilim insanları yaşlılarda kısa süreli belleği geliştiren video oyunu üretti. Rhythmicity adlı oyun, ünlü rock grubu Grateful Dead'in eski davulcusu Mickey Hart'la geliştirildi. Müzikal ritim oyununda insanlar, görsel ipuçlarıyla ritme uygun şekilde davul çalmaya çalıştı.

IndependentTürkçe'den aktarılan bilgilere göre; Oyunun etkileri için yapılan çalışmada yaşları 60 ile 79 arasında değişen 47 kişi iki gruba ayrıldı.

Gruplardan biri, 8 hafta boyunca, haftada 5 gün 20 dakika Rhythmicity oynadı. Diğer grupsa kelime bulma oyunuyla vakit geçirdi.

Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim insanları Ritim oyununun kısa süreli bellek üzerinde zincirleme etkiye sahip olduğu tespit edildi. Bu oyunu oynayan katılımcılarda tempo tutma ve karmaşık düşünme yeteneğinin zamanla düzeldiği ortaya çıktı.

Katılımcılar, 8 haftanın başında ve sonunda saniyeler önce gördükleri bir yüzü hatırlama kabiliyetlerini belirlemek için bir hafıza testine girdi. Rhythmicity oynayan grubun puanlarının yüzde 4 arttığı görüldü.

Ayrıca yine aynı dönemlerde elektro ensefalografiyle yapılan inceleme, beynin görsel bilgiyle ilişkili bölgeseli üst parietal lobda aktivitenin arttığını ortaya koyuldu.