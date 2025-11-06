Grip sezonu, Kuzey Yarımküre için yeniden başladı. Enfeksiyonun, kasım ayı sonu itibarıyla yükselişe geçeceği ve aralık-ocak aylarında zirveye ulaşacağı bildirildi.

Dünya çapında yürütülen araştırmalar ve yabancı uzman görüşleri, özellikle çocukların virüsün ana dağıtıcısı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Grip virüslerinin yayılımı, okullar ve toplu yaşam alanları üzerinden hızla ilerlerken, en ağır sonuçların 65 yaş ve üzerindeki bireylerde görüldüğü tespit edildi.

BİLİMSEL VERİLERLE TEYİT EDİLDİ: ÇOCUKLAR VİRÜSÜ DAHA UZUN SAÇIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve çeşitli uluslararası bilimsel çalışmalar, çocukların grip virüsünü yetişkinlere kıyasla daha uzun süre yaydığını ortaya koydu.

Nikaragua'da haneler arası bulaşma üzerine yapılan bir araştırma, 0-5 yaş arası çocukların, yetişkinlere göre belirti öncesi (pre-semptomatik) ve sonrası viral saçılım sürelerinin önemli ölçüde daha uzun olduğunu gösterdi.

Çalışmada, genç çocukların virüsü belirtiler ortaya çıkmadan yaklaşık bir gün önce saçmaya başladığı ve bu sürenin yetişkinlere göre yaklaşık 4 gün daha uzun sürdüğü ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri de, mevsimsel grip vakalarının her yıl bir milyar civarında seyrettiğini ve bunlardan 3 ila 5 milyonunun ağır seyrettiğini aktardı. Ayrıca, influenzaya bağlı alt solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanan 5 yaş altı çocuk ölümlerinin %99'unun gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştiği belirtildi. Bu durum, çocukların sadece bulaştırıcılıkta değil, aynı zamanda komplikasyon geliştirme riskinde de ön planda olduğunu gösterdi.

YABANCI UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR: AŞI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Avrupa Grip Bilimsel Çalışma Grubu (ESWI) Başkanı ve Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi Profesörü Colin Russell, grip sezonunun şiddetini tahmin etmenin zor olduğunu, ancak son yıllardaki sezon eğilimlerinin değişiklik gösterdiğini ifade etti.

Russell, geçen yılki alışılmadık sezonun ardından bu yılın farklı seyredebileceğini ve şu anda "bekle ve gör" modunda olduklarını belirtti.

İtalya'daki Pavia Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Direktörü Dr. Anna Odone ise sezonun şiddetini etkileyen üç ana faktöre dikkat çekti.

Hassas birey sayısı, o yıl dolaşan virüs türü ve çevresel koşullar. Uzun ve soğuk kışların, insanların kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirmesine ve virüsün daha hızlı yayılmasına yol açabileceğini dile getirdi.

Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA) ve CDC, özellikle risk grubunda bulunan 65 yaş üstü bireyler, 6 aydan büyük tüm çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için yıllık grip aşısının en iyi koruma yöntemi olduğunu yineledi.

CDC, çocukların aşılanmasının, sadece kendilerini değil, aynı zamanda grip komplikasyonları açısından yüksek risk taşıyan yetişkinleri de koruduğunu, böylece hastalığın yayılımını yavaşlattığını kaydetti.

ÖNLEMLER VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Uzmanlar, gribin yayılımını azaltmak için basit ama etkili önlemlerin önemine vurgu yaptı:

Sık ve etkili el yıkama: Sabun ve su ile en az 20 saniye süren yıkama hayati önem taşıyor.

Öksürük ve hapşırık hijyeni: Ağız ve burnun mendille veya dirsekle kapatılması gerektiği belirtildi.

Kalabalık ortamdan kaçınma: Virüsün okullar, huzurevleri ve toplu taşıma gibi kalabalık yerlerde kolayca yayıldığı bildirildi.

Virüsün cansız yüzeylerde bile bir süre canlı kalabildiği göz önüne alındığında, yüzey temizliğinin de bulaşmanın önlenmesinde kritik rol oynadığı ifade edildi.