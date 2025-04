Yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışan 75 yaşındaki vatandaştan yürek yakan sözler

Adana'nın Kozan ilçesinde kızı ve torunları ile birlikte barakada yaşayan 75 yaşındaki Sulbiye Yanlı, ramazan ayında domates ve biberle oruç tuttuğunu belirterek, "Bir ay ramazan geçti hiç kimse bana bir yardım yapmadı. Ne gelen ne bakan ne sahip çıkan var bana ne muhtarı ne başkası hiç kimse" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesi Taş Mahallesi’nde Kozan depreminde evleri ağır hasar aldıktan sonra barakada yaşamaya başlayan 75 yaşındaki Sülbiye Yanlı, eşinden geçen yıl boşanan kızı, 6 ve 10 yaşlarında iki torunuyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Hiçbir yardım almadığını ifade eden Sulbiye Yanlı, şöyle konuştu:

"Eşim koronadan dolayı vefat etti. Evim depremde hasar aldı. Şimdi kendim 6 ve 9 yaşlarında çocuklarla burada barakada kalıyorum. Bir ay ramazan geçti hiç kimseden bana bir yardım bir şey yapmadılar. Domates biberle ben oruç tuttum. Ne gelen ne bakan ne sahip çıkan var bana ne muhtarı ne başkası hiç kimse. 65 yaş maaşı alıyorum. Yeten yere yetiyor yetmeyen yerde kalıyor. Markete 4 bin lira borcum var, 800 lira da buradaki toptancı ona var. Bazen olursa götürüp verdiğimde ben kalıyorum, vermezsem olmuyor.

"YEMEK YİYEMEDİĞİM GÜNLER OLDU"

İnan ki bazen oluyor çocuklar hiçbir şey yemiyor. Çikolata istiyorlar, süt istiyorlar yok. Kızım çalışamıyor, çocuğu var. Zaten onların nefesi ile ben burada yaşıyorum. Şeker var, tansiyon var, kalp var, guatr var, altı kere ameliyat oldum, gözlerim görmüyor. İşe de gittim, kabul etmiyorlar yaşımdan dolayı. "Sen buradakilerin hakkını yiyorsun buradakilerin hakkı sana geçiyor" diyorlar. Çalışamıyorum çünkü belimden de rahatsızım, fıtık var. Yemek yiyemediğim günler oldu. Bir domatesle oruç nasıl tutulur? Eşim iş yapamıyordu ben onun gölgesinde yaşıyordum."

"ÇOCUK HER İSTEDİĞİNİ ALMAK İSTİYOR"

Ayşegül Yanlı ise şunları söyledi:

"Annemle ikimiz yaşıyoruz, ben yan tarafta yaşıyorum. Birbirinize gidip geliyoruz. İki tane çocuğum olduğu için çalışamıyorum. Her yönden sıkıntıdayız şu an. Çocuklar yiyecek istiyorlar, birisinde bir şey gördükleri zaman istiyorlar, almadığın zaman insanın zoruna gidiyor. Çalışamıyorum iki tane çocuğum olduğu için, annem de bakamıyor rahatsızlığından dolayı. Süt olsun, okul masrafı olsun zaten bir oğlumun okul masrafı bayağı bir yüklü geliyor. Hiçbir gelirim yok, sadece çocuk parası alabiliyorum 6 bin lira. Orada masraflarını karşılamıyor sadece büyük oğlumun masrafı. Çocuk her istediğini almak istiyor. Alamayınca da insanın haliyle zoruna gidiyor."