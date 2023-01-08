2023 asgari ücret zammının ardından 65 yaş üstü yaşlılık maaşı da değişti. Yaşlılık maaşının 2023 yılında kaç TL olduğu merak ediliyor. Peki, Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2023 65 yaş üstü aylığı ne kadar?

2023 yaşlılık maaşı asgari ücrete gelen yeni zam sonrasında merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 65 yaş aylığı ücreti 1684 lira olarak veriliyordu. Asgari ücrete gelen zam sonrasında bu rakam değişecek.

Mevcutta 1.684 TL olarak verilen 65 yaş aylığı yeni yılda 2 bin 604 TL'ye yükselecek.

YAŞLILIK MAAŞINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1. 65 yaşını doldurmuş olan,

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.