Yasmin Levy’nin konseri iptal edildi

İsrailli müzisyen Yasmin Levy'nin Ankara'da MEB'e bağlı salonda vereceği konser, tepkilerin ardından bakanlık tarafından iptal edildi.
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser tepkilere yol açmıştı. Sosyal medyada büyüyen tepkiler sonrasında konser iptal edildi.
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15 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ankara Beşevler'deki MEB Şura Salonu'nda konser düzenlenecekti.
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Bakanlık, kiralama usulüyle verilen salonun kullanımına ilişkin takdir yetkisini kullanarak salon kiralamasını iptal etti.