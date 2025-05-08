Yassıada gibi İmralı canlı yayınlansın

Türkiye’nin ilk askerî darbesi 27 Mayıs 1960 sabaha karşı Kurmay Albay Alparslan Türkeş'in radyodan okuduğu bildiriyle duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, bakanlar ile 592 sanık tutuklandı.

235 general ve 3 bin 500, albay, yarbay, binbaşı gibi üst rütbeli subay emekli edildi.

147 öğretim 520 savcı ve yargıç görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Bayar, Başbakan Menderes ve bakanlar Yassıada'ya hapsedildi.

Yargılamaları yapmak üzere özel yasa ile özel mahkeme kuruldu:

Yüksek Adalet Divanı

Başkanlığına Yargıtay 1. Ceza Dairesi başkanı Salim Başol atandı.

Yüksek Adalet Divanı başsavcılığına, Yüksek Soruşturma Kurulu üyesi Altay Ömer Egesel, atandı.

Yüksek Adalet Divanı'nın kararları kesin olduğundan itiraz ya da temyiz imkânı yoktu.

Ölüm cezalarının infazı Millî Birlik Komitesi'nin onayına bağlandı.

Yargılamalara 14 Ekim 1960'ta başlandı.

Darbeciler duruşmalar hakkında tarihi karar verdi:

TRT’den canlı yayınlanacak.

Değerli okurlarım,

Bu konuyu aile dostlarımız Sezen, Bülent Sezen çifti şöyle hatırlattı:

“Özgür Özel İmamoğlu duruşmalarının TRT’den canlı yayınlanmasını öneriyor. 27 Mayıs yargılamaları radyodan canlı yayınlanmıştı.

Canlı yayın ve yargılama, Salim Başol’un şu cümlesi ile başlardı:

‘Sanıklar getirildiler, bağlı olamadan yerlerini aldılar, müdafiler hazır, duruşmaya açık olarak devam olundu.’ ”

9 yaşındaydım o günleri hatırladım, teşekkür ederim dedim.

Değerli okurlarım,

Darbeciler anayasayı iptal etti, demokrasi rafa kalktı.

Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Başbakan Adnan Menderes,

Son Bakanlar Kurulu üyeleri,

TBMM Başkanı ve Başkanvekilleri,

Tahkikat komisyonu üyesi olan ve Tahkikat komisyonu kurulmasına dair teklif veren milletvekilleri başta 395 milletvekili,

Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun,

Toplamda 592 sanık, anayasayı ihlal ve diğer suçlardan aylarca yargılandılar.

Anayasada, “asker darbe yapar” hükmü mü vardı ki darbe yaptılar anayasa suçu işlediler.

“Anayasayı ihlal” suçsa anayasayı ortadan kaldırmak suç değil miydi?

Adnan Menderes savunma hakkının kısa kesildiğini söyleyince mahkeme başkanı Salim Başol şöyle yanıt verdi:

"Sizleri buraya tıkan irade böyle istiyor"

Tüm duruşmalar canlı yayınlandı ve kayda alındı.

15 Eylül 1961'de mahkeme kararları açıklandı.

592 sanıktan 123'ü beraat etti.

Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Refik Koraltan, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan dahil 15 idam,

31'i müebbet hapis ile 418 sanığa muhtelif hapis cezaları verildi.

Günümüze dönelim.

CHP lideri Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu davalarının TRT tarafından İmralı’dan canlı yayınlanmasını öneriyor.

İmamoğlu’na hukuki değil siyasi kararla kumpas kurulduğunu söylüyor.

İmamoğlu’nun suçsuz olduğuna güveniyor.

Yassıada yargılamalarının neden canlı yayınlandı?

Çünkü darbeciler Demokrat Partililerin “suçlu” olduklarını canlı yayınlarla duyurmak istediler.

AKP iktidarı da yandaş medya da yargı da iddia ediyor ya;

Ekrem İmamoğlu suçlu

Suçlanan İmamoğlu da partisi CHP de canlı yayın istiyor.

İmamoğlu suçlu ise mahkum, suçsuz ise beraat etsin.

Türk Hukuk sisteminde canlı yayın örneği yaşadığımız için öneriyorum:

İmralı yargılaması Yassıada yargılaması gibi canlı yayınlansın.

TRT, yandaş ya da özgür isteyen her televizyon kanalı ve radyolar da bu yayını izleyicilerine ulaştırsın.

Davanın siyasi mi hukuki mi olduğunu, İmamoğlu’nun suçlu mu suçsuz mu olduğunu Türk milleti görsün.

Hodri Meydan…