Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yassıtepe ve Yeşilova höyüklerindeki kazı çalışmaları sürüyor. Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında yürütülen kazılarda yine birçok eser bulundu. Ayrıca 5 bin yıl önce ticari hayatının başladığı Yassıtepe Höyüğü'nde; uzun dikdörtgen planlı taş duvarlı yapıların bir deprem ve yangın sonucu yıkıldığı, yapılar yıkılmadan önce içinde yaşayanların evlerini terk ederek kaçabildikleri ve geriye bütün eşyalarının bırakmak zorunda kaldıkları tespit edildi. Batı Anadolu'nun sağlam durumdaki en zengin Erken Tunç Çağ yerleşimi olan Yassıtepe'de, yapıların içinde 100'e yakın müzelik değerde buluntu da çıkarıldı.

ÇEŞİTLİ İŞLEVLERİ BULUNAN KAPLAR BULUNDU

2025 yılında bulunan eserler içinde özellikle çanak çömlekler dikkati çekti. Kapların arasında; üzerinde kabartma ve bezemeler yer alan iri kaplar, küçük ve büyük boyutlu gaga ağızlı testiler, kadınların süs eşyaları ve kozmetiklerini koydukları pişmiş topraktan kutular ve dini törenlerde kullandıkları özel libasyon kabı da yer aldı. Tarihi yerleşimin mimarisi, özel kapları ve çanak çömlekleri ile İzmir'in üzüm ve incir gibi tarımsal ürünlerinin ön planda olduğu zengin bir ticaret kent olduğunu da görüldü. Söz konusu buluntular ayrıca düzenlenen sergiyle tanıtıldı. Ayrıca bölgenin tanıtımına katkı sağlamak için Yeşilova Höyüğü'nün resimleriyle giydirilmiş otobüslerin lansmanı yapıldı.

'98 MÜZELİK ESER ORTAYA ÇIKARDIK'

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Bu yıl 5 aylık süre içinde birçok bulgu oltaya çıkardık. Geleceğe Miras projesi kapsamında kazıları ağırlıklı olarak Yassıtepe'de yürüttük. Bu önemli alanı turizm ve bilime kazandırmak gibi hedefimiz vardı. Büyük oranda başarıya ulaştığımızı söyleyebilirim. 98 müzelik eser ortaya çıkardık. Bizim için büyük bir değer. İzmir Arkeolojik Müzesi'ne eserler kazandırıyoruz. Yeşilova, ziyaretçi merkeziyle birlikte tüm dünyaya ve kentimize tanıtım açısından da önemli katkı sağlıyor" dedi.

'ARKEOLOJLAR EŞLİĞİNDE BURANIN TANITIMI YAPIYORUZ'

Doç. Dr. Zafer Derin, "2025 yılı içinde ziyaretçi merkezi de patlama yaptı. 20 bini aşkın sadece randevuyla gelenlerin sayısı var. Grupları randevuyla kabul ediyoruz. Arkeologlar eşliğinde buranın tanıtımını yapıyoruz. Türkiye'de uygulanan ve uygulanmak istenen tek yer. Ziyaretçinin karşılanması ve tanıtılması içinden farklı bir tarzımız var. Tüm müzelerde yapılması istenen bir sistemdir. Burada belki bütün Batı Anadolu'yu etkileyen birçok özel kap bulduk. Abartılı olacak belki ama burada Troya'dan hatta Batı Anadolu'daki birçok yerleşimden bile üstün nitelikte çanak çömlek üreten, çok güçlü bir kültürün varlığını görmek mümkün" diye konuştu.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ'

Karacaoğlan ve Yeşilova Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği (KAYED) Başkanı Halil İbrahim Aktaş ise "Geçmişte tüm kartpostallarda Ege'nin incisi Bornova ifadesini görürdük. Sadece Ege'nin değil, dünyanın incisi Bornova olması için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi. Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük de "Yassıtepe ve Yeşilova Höyüğü'nün yer aldığı Bornova, kültürel ve tarihsel anlamda daha bilinir bir hale gelecek. Bunun bir parçası olmaktan mutluyum" diye konuştu. (DHA)