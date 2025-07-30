Yastığın sırrı! Yolcu otobüsünde bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Polis, Hatay’da aldığı bir ihbar üzerine şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada bir yolcunun başının altına koyduğu yastığın içinde uyuşturucuyu buldu. Yolcu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam edildi.

Hatay'da şehirlerarası otobüste yolculuk yapan şahsın kullandığı yastığın içinden 1 kilo 450 gram skunk çıktı. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin çalışmalarında; 26 Temmuz günü Dörtyol'da durdurulan yolcu otobüsünde, yolcu olarak bulunan T.K., S.A. ve M.C.'nin kullandıkları yastığın içinden 1 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

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