Yastığın sırrı! Yolcu otobüsünde bulundu

Hatay'da şehirlerarası otobüste yolculuk yapan şahsın kullandığı yastığın içinden 1 kilo 450 gram skunk çıktı. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin çalışmalarında; 26 Temmuz günü Dörtyol'da durdurulan yolcu otobüsünde, yolcu olarak bulunan T.K., S.A. ve M.C.'nin kullandıkları yastığın içinden 1 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.