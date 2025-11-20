İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezindeki 1 eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evdeki aramasında, yatak odasındaki bazanın içinde ruhsatsız 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 42 mermi ve 13 fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yastık altın değil baza altı mühimmatlar ele geçirildi!
Edirne’de polisi aldıkları bir ihbar üzerine bir eve baskın düzenledi. Evde arama yapan ekipler, yatak odasındaki bazanın içinde gizlenmiş halde ruhsatsız 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 42 mermi ve 13 fişek bulundu.
Kaynak: DHA
