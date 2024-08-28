Yastık altında altını olmayan kiracılar yandı! Emlakçıları bile şaşırtan yeni yöntem

Düzenleme: Kaynak: Türkiye
Yastık altında altını olmayan kiracılar yandı! Emlakçıları bile şaşırtan yeni yöntem

Yaşanan ekonomik zorluklar vatandaşları zor durumda bırakırken, yüksek kira artışlarını sınırlamak amacıyla getirilen yüzde 25 zam sınırı kaldırıldı. Kiralar yeniden TÜFE oranlarına endekslenirken, bazı ev sahipleri farklı yöntemler denemeye başladı.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, Altındağ ilçesinde bir ev sahibinin kira artışını TÜFE yerine gram altın üzerinden belirlediğini açıkladı.

"EV SAHİPLERİNİN GELİŞTİRDİĞİ BU YÖNTEMLER BİZİ DE ŞAŞIRTIYOR"

Akçam, “Ev sahibi kira bedelini her ay 7 gram altın olarak belirlemiş,” dedi ve ekledi:

“Ancak bu durum kiracıda kafa karışıklığına neden olunca, bu uygulamadan vazgeçilmiş. Her ay 20 bin lira kira ödenmesine karar verilmiş. Fakat ev sahibi, 12 ayın sonunda yeni kira oranını TÜFE yerine gram altının artışına göre belirlemeye karar vermiş ve bunu kira kontratına eklemiş. Ev sahiplerinin geliştirdiği bu yöntemler bizi de şaşırtıyor. Kendilerine göre çeşitli sebepleri var. Ancak TÜFE zaten çok yüksekken, gram altını baz almak ne kadar adil, bu tartışılır.”

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