Geçtiğimiz yaz Nebiköy Mahallesi Erentepe Kule Yolu üzerinde yanan bölgede düzenlenen etkinlikte, saat 11.00’de binlerce fidan toprakla buluştu.

Programa katılan protokol üyeleri ve öğrenciler, doğa için ellerine kürek alarak fidan dikti. Etkinlik alanında vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgisi dikkat çekerken, çocukların "Geleceğe nefes" sloganlarıyla fidan dikmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Kaymakam Turgay İlhan, doğayı koruma bilincinin küçük yaşta kazanılması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "İnsan zaman zaman doğaya zarar veriyor ama aynı insan, doğayı yeniden düzenlemek için büyük bir gayret de gösteriyor. Bu tür etkinlikler hem çevre bilinci oluşturmak hem de doğaya olan borcumuzu bir nebze olsun ödemek için çok kıymetli. Orman teşkilatımıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bugün diktiğimiz fidanlar, yarınlarımızı yeşertecek."

Yatağan Orman İşletme Müdürü Beril Öztürk ise Milli Ağaçlandırma Günü’nün sadece bir dikim etkinliği değil, aynı zamanda doğaya olan bağlılığın bir simgesi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yatağan’da büyük bir katılımla fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Her bir fidan, geleceğe nefes, çocuklarımıza miras olacak. Tüm katılımcılara doğaya gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum."

Etkinlikte öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte diktikleri fidanlara kendi isimlerini vererek hatıra bıraktı.

Program sonunda protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek doğayı yeşertmenin mutluluğunu paylaştı.

Etkinliğe Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Yatağan Cumhuriyet Başsavcısı Baki Bozkaya, Yatağan Belediye Başkan Yardımcısı Erol Can, Yatağan Orman İşletme Müdürü Beril Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Gökçen Doğan, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum ve daire amirleri, personeller, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.