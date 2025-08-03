Yatak odanızdaki 3 zehirli eşya

Eski yastıklar, sentetik oda spreyleri ve eski yatakların sağlık açısından ciddi tehdit oluşturduğunu açıklandı.

Uzmanlar uzun süre kullanılan yastıkların zamanla toz akarları, ter ve alerjenleri biriktirdiğini belirterek, bu durumun özellikle astım gibi solunum yolu hastalıklarını tetikleyebileceği belirtiyor.

Yapılan araştırmalar, gözle görülmeyen bu minik canlıların genellikle yastıklarda çoğaldığını ve güçlü alerjenler arasında yer aldığını gösteriyor.

Eski yatakların da zamanla destekleyici özelliğini kaybettiğini ve bu durumun uyku kalitesini olumsuz etkileyerek kronik sırt ağrılarına neden olabileceği uyarısı yapılıyor.

Ayrıca sentetik içerikli oda spreylerinin uyku alanlarında kullanılmaması gerekiyor.

Uzmanlar, oda kokularının baş dönmesi, baş ağrısı, dikkat dağınıklığı ve görme bozukluklarına neden olabileceğini, uzun vadede ise kalp, akciğer ve üreme sağlığı üzerinde ciddi riskler taşıdığını bildiriyor.