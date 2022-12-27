﻿Yatak Odası Komedisi Bahçelievler'de

İstanbul'un her noktasına oyunlarını götürmeyi hedefleyen İBB Şehir Tiyatroları, Alan Ayckbourn'un yazdığı, Mert Dilek'in çevirdiği, Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği "Yatak Odası Komedisi"ni Bahçelievler seyircisiyle buluşturuyor. Oyun, yarın 20.30'da Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. İBB Şehir Tiyatroları oyunları sezon boyunca İstanbul'un farklı ilçelerinde seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Oyun, evliliklerinin farklı aşamalarında olan dört çiftin iç içe geçmiş hayatlarını sıra dışı ama komik bir bakışla ortaya koyuyor. Evlilik kavramı, çiftlerin tuhaf nedenlerle sarsılan ve yeniden kurulan ilişkileri üzerinden, geleneksel, alışılagelmiş kalıpların ve kuralların dışına çıkılarak irdeleniyor.

Oyunda Aslıhan Kandemir, Ayşen Sezerel, Buket Kubilay, Engin Gürmen, Gökçer Genç, Mert Aykul, Nurdan Kalınağa, Özgür Atkın rol alıyor.