Yataktan düştü öldü

İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Ünsalan Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, Neriman Sönmez (85) yataktan düşerek kafasını yere çarptı.
Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Sönmez'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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