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Yataktan düştü öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yatağından düşerek kafasını çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 15:16
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Yataktan düştü öldü

Yataktan düştü öldü
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İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Ünsalan Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, Neriman Sönmez (85) yataktan düşerek kafasını yere çarptı. 

Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 

Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Sönmez'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

 

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