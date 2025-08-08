Yatalak annesini döverek komalık etti

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Yaşlı kadının kanlar içinde yerde baygın halde yattığını gören kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yaşlı kadının darbedildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin oğlu M.G. (37) tarafından dövüldüğünü tespit etti. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı saptandı. Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayarak yüzünü korumaya çalışması yürekleri burktu.

Annesini daha önceden de defalarca darbettiği ileri sürülen M.G.'nin 7 yıl tıp okuduğu, babasının vefatının ardından psikolojisinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.

Olayın ortaya çıkıp, annesinin tedavi altına alınmasından bakıcıyı sorumlu tutan M.G.'nin "O bakıcıyı da balkondan aşağı atarak öldüreceğim" diye tehdit ettiği A.K., cani evlattan şikayetçi oldu. Şikayetin ardından M.G. gözaltına alındı.