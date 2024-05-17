Yatalak genç kız hastanede yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Sarımeşe Mahallesi'nde, ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki G.Y.G, evinde uyurken yakınları tarafından uyandırılmaya çalışıldı. Ancak genç kız tepki vermediği için ailenin endişesi arttı ve durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Hızla harekete geçen sağlık ekipleri, genç kızı Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç kız yaşamını yitirdi.

Polis, genç kızın ani ölümüyle ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Olayın ardındaki nedenleri ve şüpheleri aydınlatmak için çalışmalar devam ediyor.