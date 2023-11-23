"Yatan Adam" vefat etti

İHA'nın haberine göre, Onikişubat ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan Konuk, 2 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybetti. Bir fabrikada elektrik teknikeri olarak çalışmaya başlayan Konuk, 2004 yılında meydana gelen trafik kazası sonrası yatağa mahkum oldu.

Kaza sonrası doktorların "birkaç yıl ömrü kaldı" dediği Konuk, boynundaki kırıklar ve kesiklerden sonra kollarını ve bacaklarını da kullanamaz hale geldi. Konuk, Youtube'da 'Yatan adam' isimli kanal açarak yaklaşık 38 bin takipçiye ulaştı.

19 yıldır yatağa mahkum olan Konuk, hayatını kaybetti. Konuk’un sosyal medyadan son paylaşımı ise, “Dini, dili, rengi ne olursa olsun. Sebep ne olursa olsun. Çocukların öldürüldüğü bir dünyada yaşanmaktan utanıyorum“ demişti.

Konuk’un cenazesinin Şeyh Adil Cami’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Şeyh Adil Mezarlığı’na defnedilecek.