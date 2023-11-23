"Yatan Adam" vefat etti

Kahramanmaraş’ta 19 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası boyundan aşağısı felç kalan ve doktorların bir kaç yıl ömrü kaldığı söylenen "yatan adam" olarak bilinen Ali Konuk’un (44), hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
"Yatan Adam" vefat etti

İHA'nın haberine göre, Onikişubat ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan Konuk, 2 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybetti. Bir fabrikada elektrik teknikeri olarak çalışmaya başlayan Konuk, 2004 yılında meydana gelen trafik kazası sonrası yatağa mahkum oldu.

Kaza sonrası doktorların "birkaç yıl ömrü kaldı" dediği Konuk, boynundaki kırıklar ve kesiklerden sonra kollarını ve bacaklarını da kullanamaz hale geldi. Konuk, Youtube'da 'Yatan adam' isimli kanal açarak yaklaşık 38 bin takipçiye ulaştı.

19 yıldır yatağa mahkum olan Konuk, hayatını kaybetti. Konuk’un sosyal medyadan son paylaşımı ise, “Dini, dili, rengi ne olursa olsun. Sebep ne olursa olsun. Çocukların öldürüldüğü bir dünyada yaşanmaktan utanıyorum“ demişti.

Konuk’un cenazesinin Şeyh Adil Cami’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Şeyh Adil Mezarlığı’na defnedilecek.

aw082751-02.jpg

aw082751-01.jpg

Öne Çıkanlar
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Son Haberler
Dünyaca ünlü soliste cinsel saldırı ve darp suçlaması Magazin
Dünyaca ünlü soliste cinsel saldırı ve darp suçlaması
Fenerbahçeli futbolcunun milli takım tercihi belli oldu Spor
Fenerbahçeli futbolcunun milli takım tercihi belli oldu
FETÖ'cü Mehmet Kamış adliyeye sevk edildi Gündem
FETÖ'cü Mehmet Kamış adliyeye sevk edildi
FETÖ firarisi Konya’da yakalandı Gündem
FETÖ firarisi Konya’da yakalandı
Sobadan sızan gaz bir can daha aldı Gündem
Sobadan sızan gaz bir can daha aldı
Malatya’da silah kaçaklığı operasyonu: 2 gözaltı Gündem
Malatya’da silah kaçaklığı operasyonu: 2 gözaltı
Balıkesir’de polis 3 aranan şahsı yakalandı Gündem
Balıkesir’de polis 3 aranan şahsı yakalandı