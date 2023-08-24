Yatarak motosiklet süren sürücüye ceza

Edinilen bilgiye göre, kaskı ve koruyucu elbisesi olamayan bir sürücü, seyir halindeyken 23 AEA 141 plakalı motosikletinin üzerine uzandı. Yatarak motosiklet kullanan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsü ise o anları araç kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda sürücünün 15 yaşındaki A.A. olduğu tespit edildi. Sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.