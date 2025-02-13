Yatılı Kur'an kursunda 33 kız öğrenci zehirlendi

Aktarılan bilgilere göre gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki Gazi Vahide Şefkatlioğlu Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda yaşandı.

Getirilen tavuk şiş kebaptan yiyen kız öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşadı. Durumun birçok öğrencide görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yatılı kursa giden ekipler, zehirlenme belirtisi gösteren 33 öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Kur'an kursuna giden polis ekipleri, öğrencilerin yedikleri yemeklerden numuneler aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.